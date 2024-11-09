МЧС предупредило о мошенниках, продающих пожарные извещатели
МЧС России предупредило о мошенниках, которые притворяются сотрудниками ведомства и продают россиянам пожарные датчики по завышенным ценам. Об этом заявили в пресс-службе министерства.
«МЧС... не продает пожарные извещатели. По квартирам и домам ходят мошенники и сбывают автономные датчики по завышенным ценам. О таких фактах нужно сообщать по номеру 112», — подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в МЧС, его сотрудники не оказывают платных услуг населению, а пожарные извещатели россияне могут установить в рамках социальных программ либо самостоятельно, приобретя датчики в магазине или на маркетплейсе.
Ранее «Почта России» предупредила граждан о звонках мошенников от имени компании с просьбой сообщить код из сообщения для оформления реестра или доставки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru