МЧС предупредило о мошенниках, продающих пожарные извещатели

МЧС России предупредило о мошенниках, которые притворяются сотрудниками ведомства и продают россиянам пожарные датчики по завышенным ценам. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«МЧС... не продает пожарные извещатели. По квартирам и домам ходят мошенники и сбывают автономные датчики по завышенным ценам. О таких фактах нужно сообщать по номеру 112», — подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в МЧС, его сотрудники не оказывают платных услуг населению, а пожарные извещатели россияне могут установить в рамках социальных программ либо самостоятельно, приобретя датчики в магазине или на маркетплейсе.

Ранее «Почта России» предупредила граждан о звонках мошенников от имени компании с просьбой сообщить код из сообщения для оформления реестра или доставки.

