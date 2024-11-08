«Почта России» предупредила о мошенничестве с смс-сообщениями

«Почта России» распространила предупреждение о звонках мошенников от имени госкомпании с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки. Там особо подчеркнули, что никогда не запрашивают такие коды.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о попытках злоумышленников обманывать граждан РФ от имени «Почты России». При этом мошенники используют распространенную схему, связанную со взломом личного кабинета на сайте «Госуслу».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», аферисты стремятся завладеть кодом от личного кабинета жертвы и посеять панику. Россиян призвали соблюдать бдительность.

