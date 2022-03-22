Росфинмониторинг напомнил об уголовной ответственности за помощь Украине

Финансовая и иная помощь Украине влечет за собой наказание в виде 20 лет колонии, а финансирование националистических батальонов и иных организаций – до 10 лет, передает РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.

Отмечается, что речь идет о статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Также сообщается, что финансирование террористических организаций подпадает под статью 205.1 УК РФ, по которой в этом случае предусмотрен срок от 8 до 15 лет.