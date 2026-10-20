В Минздраве назвали средний возраст выявления рака

«Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 лет, для мужчин сегодня составляет 65,9 лет», - отметила эксперт.

За десять лет этот показатель вырос на 1,8 и 1,1 года соответственно, пишет RT.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что методы лечения рака достигли колоссального прогресса, сейчас существуют заболевания, которые «в подавляющем большинстве случаев» удается вылечить.

