В Минздраве назвали средний возраст выявления рака
Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина рассказала об изменении среднего возраста пациентов с установленными злокачественными новообразованиями. Об этом пишет ТАСС.
«Для женщин он сегодня у нас составляет 64,8 лет, для мужчин сегодня составляет 65,9 лет», - отметила эксперт.
За десять лет этот показатель вырос на 1,8 и 1,1 года соответственно, пишет RT.
Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что методы лечения рака достигли колоссального прогресса, сейчас существуют заболевания, которые «в подавляющем большинстве случаев» удается вылечить.
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