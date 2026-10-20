В России призвали возродить «Ералаш»

«Ералаш» вырастил больших актеров, а также был полем для взаимодействия начинающих актеров и выдающихся, заявил глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис в пресс-центре НСН.

«Почему бы нам не возродить «Ералаш»? Это целый пласт актеров, которые потом становились профессионалами в кино. Это было маленькое, но кино, а большие актеры считали за честь сняться в «Ералаше». Это была отдельная такая история, которая была важной для индустрии», - отметил он.

Снимать кино в регионах – это важная инициатива сразу по нескольким причинам, заявил глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис в пресс-центре НСН.

