«Где нашли Янковского?»: В России призвали снимать кино в регионах

Снимать кино в регионах – это важная инициатива сразу по нескольким причинам, заявил глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис в пресс-центре НСН.

«Я окончил ГИТИС в 1995 году, когда была актерская биржа, меня звали работать в Уссурийск, в театр. Молодому артисту это предложили в 21 год, я не поехал только по семейным обстоятельствам. Актерство – это такая же отрасль и система. Актеров много, но не все могут поехать в регионы работать, можно подумать, как это сделать. Почему все актеры в Москве, Питере? Они в кино хотят сниматься. Кто мешает поехать в регион специалистам, продюсерам, режиссерам, которые каждый год выпускаются? Там есть и свои актеры, Янковского где нашли? Надо возрождать эту традицию – снимать кино в регионах, мы увидим авторское кино, в Якутии уже начали это делать, они доказали, они получают призы, ездят по фестивалям», - рассказал он.

Фильм «Битва моторов» еще раз доказывает, что противостояние с Голливудом не нужно российскому кино, нужно снимать и придумывать свои истории без ориентира на западные фильмы, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

