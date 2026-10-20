Матвиенко: У ЕС нет морального права участвовать в переговорах по Украине

Евросоюз не имеет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Как отметила политик, европейцы постоянно заявляют, что переговоры между Москвой и Киевом не могут проходить без участия ЕС.

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«А почему? Вы уже свое черное, грязное дело сделали - вы устроили кровавый государственный переворот, насильственную смену власти, поэтому вы морального права не имеете принимать участие. А, во-вторых, с чем они пойдут за стол переговоров?» — цитирует Матвиенко ТАСС.

Председатель Совфеда подчеркнула, что у Европы есть только декларации, которые их союзники повторяют «как единую методичку».

Ранее СМИ сообщили, что представители стран ЕС работают над альтернативным форматом переговоров по Украине из-за неоднозначной позиции властей США.

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ФОТО: РИА Новости
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