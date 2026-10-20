Матвиенко: У ЕС нет морального права участвовать в переговорах по Украине

Евросоюз не имеет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Как отметила политик, европейцы постоянно заявляют, что переговоры между Москвой и Киевом не могут проходить без участия ЕС.