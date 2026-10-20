Матвиенко: У ЕС нет морального права участвовать в переговорах по Украине
Евросоюз не имеет права участвовать в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Как отметила политик, европейцы постоянно заявляют, что переговоры между Москвой и Киевом не могут проходить без участия ЕС.
«А почему? Вы уже свое черное, грязное дело сделали - вы устроили кровавый государственный переворот, насильственную смену власти, поэтому вы морального права не имеете принимать участие. А, во-вторых, с чем они пойдут за стол переговоров?» — цитирует Матвиенко ТАСС.
Председатель Совфеда подчеркнула, что у Европы есть только декларации, которые их союзники повторяют «как единую методичку».
Ранее СМИ сообщили, что представители стран ЕС работают над альтернативным форматом переговоров по Украине из-за неоднозначной позиции властей США.
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