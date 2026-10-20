ВС России освободили Тимошевку в Запорожской области

Армия России установила контроль над Тимошевкой Запорожской области. Об этом пишет RT со ссылкой на сводку Минобороны.

МО: ВС РФ освободили 8 населенных пунктов в зоне СВО

Как отметили в ведомстве, территорию взяла под контроль группировка войск «Восток».

«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Тимошевка», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Омельник в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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