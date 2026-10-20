ВС России освободили Тимошевку в Запорожской области
20 октября 202612:14
Юлия Савченко
Армия России установила контроль над Тимошевкой Запорожской области. Об этом пишет RT со ссылкой на сводку Минобороны.
Как отметили в ведомстве, территорию взяла под контроль группировка войск «Восток».
«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Тимошевка», — говорится в сообщении.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Омельник в Запорожской области.
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