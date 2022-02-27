Генпрокуратура приравняет к госизмене помощь иностранному государству во время спецоперации

Оказание финансовой или какой-либо другой помощи иностранному государству на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса будет расцениваться как государственная измена. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

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В надзорном ведомстве указали, что финансовая, материально-техническая, консультационная или иная помощь иностранному государству, международной (иностранной) организации или их представителям «в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)».

Генпрокуратура подчеркнула, что по каждому факту оказания такой поддержки будет дана правовая оценка.

Согласно УК РФ, за совершение указанного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

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