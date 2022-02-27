Генпрокуратура приравняет к госизмене помощь иностранному государству во время спецоперации

В надзорном ведомстве указали, что финансовая, материально-техническая, консультационная или иная помощь иностранному государству, международной (иностранной) организации или их представителям «в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)».

Генпрокуратура подчеркнула, что по каждому факту оказания такой поддержки будет дана правовая оценка.

Согласно УК РФ, за совершение указанного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

