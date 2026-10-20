В Курской области дрон ВСУ атаковал объект энергетики
Украинский БПЛА самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах, под отключения попали почти 17 тыс. абонентов», - написал губернатор на платформе «Макс».
Как отметил Хинштейн, при атаке пострадали трое мужчин. Один из раненых отказался от госпитализации, двоих доставят в больницу в Курске.
Ранее в Тамбовской области после атаки БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий.
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