В Курской области дрон ВСУ атаковал объект энергетики

«Нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах, под отключения попали почти 17 тыс. абонентов», - написал губернатор на платформе «Макс».

Как отметил Хинштейн, при атаке пострадали трое мужчин. Один из раненых отказался от госпитализации, двоих доставят в больницу в Курске.

Ранее в Тамбовской области после атаки БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий.

