Не брать все подряд: Кинотеатры призвали не «перегибать» с перевыпуском фильмов
Роман Исаев заявил НСН, что сейчас даже появляются «перевыпуски перевыпусков», что не очень нормально.
Ряд прокатных компаний перегибают палку с перевыпуском фильмов, а это должно быть точечной историей, заявил член Совета Ассоциации Владельцев Кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.
«Перевыпуск перевыпуску рознь, у нас даже уже появились перевыпуски перевыпусков, это уже граничит с маразмом. Ряд прокатных компаний перегибают палку. Надо сказать, что перевыпуска заслуживает не каждая картина, даже не каждая успешная. Все зависит от множества факторов. Если постоянно перевыпускать что-то, это создает переизбыток предложения на рынке, плюс включается «вкусовщина». Не нужно все сравнивать с «Сумерками», которые имеют большую зрительскую лояльность. Например, с «Дивергентом» мы увидим ту же самую картину, но таких фильмов не так много. Не надо брать все подряд», - отметил он.
Культовые фильмы прошлого возвращаются на большие экраны и вновь собирают зрителей в кинотеатрах. Особенно показательно возвращение саги «Сумерки». По данным отраслевых источников, за первые две недели повторного проката в сентябре 2026 года фильм собрал около 334 млн рублей, став самым кассовым фильмом месяца в России. По состоянию на 11 октября общие сборы первой части превысили 415 млн рублей, а число зрителей приблизилось к 767 тысячам. В сентябре картину посмотрели почти 616 тысяч человек. Это один из самых заметных успехов повторного кинопроката за последние годы.
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