Названо число предотвращенных нападений на объекты образования в России
Правоохранители в 2026 году предотвратили десятки вооруженных нападений в образовательных организациях. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает RT.
Глава МВД провел заседание коллегии ведомства по вопросам противодействия криминализации несовершеннолетних.
По его словам, всего силовики предотвратили 65 вооруженных нападений более чем в 30 субъектах страны, из них 20 удалось не допустить благодаря сотрудничеству с Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, указал Колокольцев.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов назвал нападения на школы следствием системных проблем, в том числе недостаточного внимания к воспитанию, развитию детей и формированию здоровой среды.
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