«Страдания Финляндии»: Авиаэксперт усомнился в открытии российского неба после спецоперации

Закрытие российского воздушного пространства для европейских авиакомпаний больше всего ударило по Финляндии, сказал в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов.

Ранее гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что Запад должен готовиться к возобновлению полетов через Россию в случае завершения спецоперации на Украине.