«Страдания Финляндии»: Авиаэксперт усомнился в открытии российского неба после спецоперации
Российским коридором в Азию активно пользовались Air France и Lufthansa, при этом гонконгской Cathay Pacific пришлось изменить маршрут в Америку с востока на запад, сказал в эфире НСН Павел Герасимов.
Закрытие российского воздушного пространства для европейских авиакомпаний больше всего ударило по Финляндии, сказал в интервью НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов.
Ранее гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что Запад должен готовиться к возобновлению полетов через Россию в случае завершения спецоперации на Украине.
«Главные перевозчики через российский коридор на азиатском направлении это холдинг Air France - KLM, концерн Lufthansa (в который также входит SwissAir) и Finnair. Этот коридор использовали не только европейские, но и азиатские компании. Например, гонконгская Cathay Pacific летала через Россию в Северную Америку и вынуждена был развернуть свой маршрут с востока на запад, увеличив его на три часа. Сильнее всего экономически пострадала Финляндия, потому что Finnair активно использовал азиатские маршруты, сейчас они потеряли это конкурентное преимущество, увеличив время полетов на час-полтора, в зависимости от направления», - сказал Герасимов.
При этом он объяснил, что закрытие российского неба для европейских компаний компенсировало отсутствие «роялти».
«Иностранные авиакомпании платят пошлину за пролет над территорией России, а сейчас они перестали платить "роялти", поэтому кардинального увеличения стоимости перелета не произошло. Экономически компании в большинстве своем не так много потеряли, просто по некоторым маршрутам время полета увеличилось на полтора-два часа. Косвенные издержки могли увеличиться, но прямых финансовых потерь нет», - отметил экс-специалист ICAO.
При этом он усомнился, что авиасанкции будут сняты после завершения спецоперации.
«Россия закрыла воздушное пространство на паритетных основах, это было именно политическое решение. Я уверен, что завершение конфликта никак не повлияет на закрытие воздушного пространства РФ или его открытие. Если Россия его откроет на паритетных основах, все западные компании должны будут возобновить полеты в Россию и открыть полеты над территорией Евросоюза и других западных стран. С учетом давления стран Балтии, я уверен, что в ближайшей перспективе об этом не стоит даже думать. При этом снятие санкций на поставку самолетов может стать предметом торга», - заключил собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Росавиация прекратила публиковать статистику по авиаотрасли, чтобы страны Запада не смогли использовать ее в своих целях.
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