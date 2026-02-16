Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.
Отмечается, что лидеры обсудили реализацию договорённостей по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы международной повестки дня.
Кроме того, Путин подтвердил своё участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдёт в Астане в конце мая. Токаев, в свою очередь, пригласил российского лидера «осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан».
«Приглашение было с благодарностью принято», - говорится в сообщении.
Ранее Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» Казахстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
