Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Отмечается, что лидеры обсудили реализацию договорённостей по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также актуальные проблемы международной повестки дня.

Кроме того, Путин подтвердил своё участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдёт в Астане в конце мая. Токаев, в свою очередь, пригласил российского лидера «осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан».

«Приглашение было с благодарностью принято», - говорится в сообщении.

Ранее Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» Казахстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».