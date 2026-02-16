«Король и Шут. Навсегда» — самостоятельный большой фильм, который надо смотреть в кинотеатре, сказал НСН режиссер грядущего проекта и сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир.



Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится 19 февраля. Известно, что главные роли в киноленте играют те же актеры, что и в сериале — Константин Плотников и Влад Коноплев. Съемки картины начались в октябре 2024 года. Мосафир отметил, что полнометражный фильм станет новым прочтением фэнтези-истории.