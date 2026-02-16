Режиссер «Короля и Шута» пообещал сказочное «панк-рок фэнтези» на большом экране
Фэнтези-находки из сериала «Король и Шут» получат новое прочтение в полном метре, заявил НСН Рустам Мосафир.
«Король и Шут. Навсегда» — самостоятельный большой фильм, который надо смотреть в кинотеатре, сказал НСН режиссер грядущего проекта и сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир.
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится 19 февраля. Известно, что главные роли в киноленте играют те же актеры, что и в сериале — Константин Плотников и Влад Коноплев. Съемки картины начались в октябре 2024 года. Мосафир отметил, что полнометражный фильм станет новым прочтением фэнтези-истории.
«Весь фильм — художественный вымысел. Это сказка, фантазия. Это новое самостоятельное произведение. Все находки в сериале, связанные с фэнтези, развивают новые грани, новые краски на большом экране. Это новое прочтение! Совсем другое кино, которое надо посмотреть в кинотеатре. Большое панк-рок фэнтези», — сказал собеседник НСН.
По его словам, когда вышел сериал «Король и Шут», популярность музыкальной группы взлетела. Этого же ожидают и после премьеры полного метра.
«Перед выходом и после самого релиза сериала был всплеск популярности группы, но сейчас все находится на стабильном уровне. Надеюсь, что после фильмы мы снова увидим всплеск. Сборы картины же зависят от рекламы, от маркетинга. Я считаю, что это кино замахивается на то, чтобы быть хорошим фильмом с эмоциями. Надеюсь, что зрители это оценят и придут смотреть», — добавил Мосафир.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что у фильма «Король и Шут. Навсегда» есть шансы показать достойную кассу благодаря верному ядру аудитории поклонников музыкальной группы. Однако картина вряд ли повторит успех фильма «Руки Вверх!» 2024 года, который заработал более 968 миллиардов рублей.
