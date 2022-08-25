Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС РФ

Экс-мэрЕкатеринбурга Евгений Ройзман не признал вину по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.

Соловьев заявил, что Ройзман долго глумился и решил, что ему все можно

«Нет», — ответил политик на соответствующий вопрос журналистов.

Следствие просит избрать для Ройзмана запрет определенных действий. Дело разбирается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Ранее адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов заявил, что его подзащитного задержали на двое суток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФЕкатеринбургУголовное ДелоЕвгений Ройзман
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