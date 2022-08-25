Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС РФ
25 августа 202217:19
Экс-мэрЕкатеринбурга Евгений Ройзман не признал вину по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.
«Нет», — ответил политик на соответствующий вопрос журналистов.
Следствие просит избрать для Ройзмана запрет определенных действий. Дело разбирается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Ранее адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов заявил, что его подзащитного задержали на двое суток.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru