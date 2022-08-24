Адвокат: Евгения Ройзмана задержали на двое суток

Адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что его подзащитного задержали на двое суток по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.

Задержанного в Екатеринбурге Евгения Ройзмана доставят в Москву

«Да, составлен протокол о задержании на 48 часов», - отметил он.

Ранее руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что уголовное дело в отношении Ройзмана может негативно сказаться на губернаторской кампании Евгения Куйвашева, мотивировав к участию в выборах протестный электорат, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУголовное ДелоЗадержаниеЕвгений Ройзман
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