Адвокат: Евгения Ройзмана задержали на двое суток
Адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что его подзащитного задержали на двое суток по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС.
«Да, составлен протокол о задержании на 48 часов», - отметил он.
Ранее руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что уголовное дело в отношении Ройзмана может негативно сказаться на губернаторской кампании Евгения Куйвашева, мотивировав к участию в выборах протестный электорат, сообщает «Свободная пресса».
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