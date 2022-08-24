Соловьев заявил, что Ройзман долго глумился и решил, что ему все можно

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

«Очевидно, что человек наговорил столько, что решил, что ему все можно. Он долго глумился над нами. Его многократно штрафовали. В чьих интересах работал Ройзман? У него богатая история взаимоотношений с Западом, он этого никогда не скрывал, пожалуй, гордился этим. Потому никаких иллюзий нет и быть не может», - сказал Соловьев.

Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Это произошло в рамках уголовного дела за дискредитацию армии России.

Ранее адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ.

