Соловьев заявил, что Ройзман долго глумился и решил, что ему все можно
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
«Очевидно, что человек наговорил столько, что решил, что ему все можно. Он долго глумился над нами. Его многократно штрафовали. В чьих интересах работал Ройзман? У него богатая история взаимоотношений с Западом, он этого никогда не скрывал, пожалуй, гордился этим. Потому никаких иллюзий нет и быть не может», - сказал Соловьев.
Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Это произошло в рамках уголовного дела за дискредитацию армии России.
Ранее адвокат Юлия Федотова, представляющая интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявила, что её клиента оштрафовали по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ.
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