Рогозин взял новый позывной «Сармат»
Бывший генеральный директор «Роскосмоса» сменил позывной на «Сармат» в зоне проведения спецоперации на Украине. Это следует из фото, которое он выложил в своем Telegram-канале – на его форме видна такая нашивка.
«Сармат» - российская межконтинентальная ракета. Примечательно, что ранее Рогозин рассказывал, что «Сармат» может уничтожить половину «берега какого-то крупного континента», который может не понравиться России «своей агрессивной политикой».
До этого он сообщал, что взял себе позывной «Космос».
Ранее стало известно, что бывший глава Роскосмоса находится на передовой в Запорожской области. Рогозин опубликовал в Telegram свое фото в военной форме. До украинского конфликта Рогозин бывал в других горячих точках: в Приднестровье, Боснии, на Северном Кавказе.
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