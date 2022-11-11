Рогозин взял новый позывной «Сармат»

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» сменил позывной на «Сармат» в зоне проведения спецоперации на Украине. Это следует из фото, которое он выложил в своем Telegram-канале – на его форме видна такая нашивка.

«Сармат» - российская межконтинентальная ракета. Примечательно, что ранее Рогозин рассказывал, что «Сармат» может уничтожить половину «берега какого-то крупного континента», который может не понравиться России «своей агрессивной политикой».