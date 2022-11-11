Рогозин взял новый позывной «Сармат»

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» сменил позывной на «Сармат» в зоне проведения спецоперации на Украине. Это следует из фото, которое он выложил в своем Telegram-канале – на его форме видна такая нашивка.

«Сармат» - российская межконтинентальная ракета. Примечательно, что ранее Рогозин рассказывал, что «Сармат» может уничтожить половину «берега какого-то крупного континента», который может не понравиться России «своей агрессивной политикой».

Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что на фронте его зовут Космос

До этого он сообщал, что взял себе позывной «Космос».

Ранее стало известно, что бывший глава Роскосмоса находится на передовой в Запорожской области. Рогозин опубликовал в Telegram свое фото в военной форме. До украинского конфликта Рогозин бывал в других горячих точках: в Приднестровье, Боснии, на Северном Кавказе.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРогозин
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