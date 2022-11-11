Рогозин возглавил группу военных советников, помогающих силам ДНР

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

СМИ: Рогозин вернулся из зоны СВО

По его словам, называется группа «Царские волки». Она действует как добровольческое подразделение, оказывая силам Луганской и Донецкой народных республик военно-техническую поддержку .

«Нами создана инспекторская группа , которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт», — рассказал он.

Ранее Рогозин, находящийся в зоне проведения спецоперации на Украине, сменил позывной «Космос» на «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияДмитрий Рогозин
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