Рогозин возглавил группу военных советников, помогающих силам ДНР
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, называется группа «Царские волки». Она действует как добровольческое подразделение, оказывая силам Луганской и Донецкой народных республик военно-техническую поддержку .
«Нами создана инспекторская группа , которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт», — рассказал он.
Ранее Рогозин, находящийся в зоне проведения спецоперации на Украине, сменил позывной «Космос» на «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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