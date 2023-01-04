Рогозин направил извлеченный после ранения осколок от снаряда Caesar послу Франции

В конце декабря Рогозин получил ранение в спину при обстреле ресторанно-гостиничного комплекса в Донецке. Спустя несколько дней врачи одной из подмосковных больниц провели операцию по извлечению осколка снаряда, который попал в шейный позвонок Рогозина, напоминает RT. По данным Следственного комитета РФ, обстрел Донецка в день, когда был ранен экс-глава Роскосмоса, мог быть осуществлен из французских гаубиц Caesar.

В письме послу Рогозин напомнил об общении с дипломатом, совместных поездках и с сожалением констатировал, что позиция Франции и НАТО по «выращиванию у наших границ военной угрозы России» обернулась трагедией.

«Официальный Париж предал дело великого [экс-президента Франции, генерала Шарля] Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством», — написал Рогозин.

Экс-глава Роскосмоса сообщил, что получил тяжелое ранение в Донецке и приложил к письму осколок от снаряда, который, по словам Рогозина, был выпущен французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Руководитель «Царских волков» отметил, что фрагмент снаряда пробил его правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке «всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом». При этом из-за выпущенного из французского оружия снаряда погибли двое друзей Рогозина.

Бывший директор Роскосмоса выразил надежду, что Леви понимает меру своей личной ответственности за убийства мирного населения в Донбассе.

«А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», — добавил Рогозин.

