Экс-министр торговли Подмосковья признался в нападении с топором на свою бывшую девушку
Бывший министр торговли Московской области, бизнесмен Михаил Хубутия признался в нападении с топором на свою экс-возлюбленную, предпринимательницу Юлию Ван. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
По ее словам, мужчина сам пришел к следователю, написал явку с повинной и во время допроса признал вину в причинении вреда здоровью потерпевшей. В связи с этим в отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
По данным «РЕН ТВ», следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для Хубутии. До этого бизнесмен опровергал версию Юлии, обвинившей его в нападении.
Согласно информации СК, 24 апреля 2025 года в коттедже в поселке «Трехгорка-5» в Одинцове бизнесмен напал на Ван с топором. После этого у пострадавшей диагностировали закрытый перелом, раны и ушибы. Орудие преступления было обнаружено на месте происшествия.
О нападении на Юлию Ван стало известно в конце апреля. Тогда девушка опубликовала в Сети видео, на котором она в крови рассказала о том, что ее бывший возлюбленный ворвался в дом с топором и попытался убить ее. По словам пострадавшей, причиной агрессии Хубутии стало их расставание и новый парень Юлии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали десять заключенных.
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