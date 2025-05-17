Экс-министр торговли Подмосковья признался в нападении с топором на свою бывшую девушку

Бывший министр торговли Московской области, бизнесмен Михаил Хубутия признался в нападении с топором на свою экс-возлюбленную, предпринимательницу Юлию Ван. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

По ее словам, мужчина сам пришел к следователю, написал явку с повинной и во время допроса признал вину в причинении вреда здоровью потерпевшей. В связи с этим в отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным «РЕН ТВ», следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для Хубутии. До этого бизнесмен опровергал версию Юлии, обвинившей его в нападении.

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Согласно информации СК, 24 апреля 2025 года в коттедже в поселке «Трехгорка-5» в Одинцове бизнесмен напал на Ван с топором. После этого у пострадавшей диагностировали закрытый перелом, раны и ушибы. Орудие преступления было обнаружено на месте происшествия.

О нападении на Юлию Ван стало известно в конце апреля. Тогда девушка опубликовала в Сети видео, на котором она в крови рассказала о том, что ее бывший возлюбленный ворвался в дом с топором и попытался убить ее. По словам пострадавшей, причиной агрессии Хубутии стало их расставание и новый парень Юлии.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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