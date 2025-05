Умер записавший более 200 альбомов музыкант Билли Эрхарт

Согласно информации «QCD», музыкант ушел из жизни после продолжительной болезни. СМИ писали, что у него был рак.

Эрхарт родился в 1954 году в Теннеси. Билли являлся участником рок-группы «Amazing Rhythm Aces». В составе этого музыкального коллектива он получил «Grammy» за композицию «The End Is Not In Sight». Билли также играл на пианино в группе Хэнка Уильямса-младшего «Bama Band», сотрудничал с Элом Грином, Уэйлоном Дженнингсом, Би Би Кингом и другими артистами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».