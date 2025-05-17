Умер записавший более 200 альбомов музыкант Билли Эрхарт
Умер американский музыкант, пианист и органист Билли Эрхарт, записавший за карьеру более 200 альбомов.
Он скончался 13 мая в штате Миссисипи в США. Его настоящее имя Уильям Такстон Эрхарт III. Его похоронили 16 мая.
Согласно информации «QCD», музыкант ушел из жизни после продолжительной болезни. СМИ писали, что у него был рак.
Эрхарт родился в 1954 году в Теннеси. Билли являлся участником рок-группы «Amazing Rhythm Aces». В составе этого музыкального коллектива он получил «Grammy» за композицию «The End Is Not In Sight». Билли также играл на пианино в группе Хэнка Уильямса-младшего «Bama Band», сотрудничал с Элом Грином, Уэйлоном Дженнингсом, Би Би Кингом и другими артистами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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