Момент побега 10 заключенных из тюрьмы в Новом Орлеане попал на видео

В США из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали десять заключенных. Они покинули учреждение ночью, но охранники заметили их отсутствие лишь утром.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчины в белых футболках и оранжевых костюмах быстро выбегают из здания. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Baza». Сообщалось, что заключенные смогли осуществить побег через дыру в туалете. Перед побегом они оставили в камере послание о том, что убежать было очень легко, и нарисовали смайлик.

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Известно, что четверо из сбежавших мужчин были осуждены за убийства, в том числе Деррик Гроувс, который в 2018 году убил двоих и ранил еще двух человек на городском празднике. Среди беглецов также были осужденные за домашнее насилие, покушение на убийство, хранение оружия.

В Новом Орлеане началась поисковая операция. По данным «ABC», троих беглецов удалось задержать, поиски остальных заключенных продолжаются. Также полиция проверяет версию, согласно которой беглецам могли помогать некоторые сотрудники тюрьмы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд признал виновными четверых участников погромов в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, им назначали десять лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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