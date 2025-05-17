Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна только при «определенных договоренностях»
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только при «определенных договоренностях», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, личная встреча глав двух государств может произойти, как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон.
При этом Песков подчеркнул, что Россия готовит собственный перечень условий для прекращения огня и передаст его Украине. Он также добавил, что менять состав российской делегации на переговорах пока не планируется.
Переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. Главы обоих государств не присутствовали на встрече. По ее итогам стороны договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», представить свое видение возможного будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью НСН отметил, что европейские кураторы Киева должны отказаться от «смешных ультиматумов» в адрес Москвы.
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