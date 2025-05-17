Гладков: За сутки ВСУ более 110 раз атаковали Белгородскую область

За минувшие сутки ВСУ атаковали девять районов Белгородской области свыше 110 раз. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ по зданию правительства пострадал замгубернатора Лоренц

Он рассказал, что в результате украинских обстрелов погиб один человек, в Борисовском районе еще один получил травмы. Известно, что в селе Архангельское БПЛА ВСУ атаковал мужчину, который ехал на велосипеде, в результате чего от полученных ранений мирный житель скончался на месте.

Согласно информации губернатора, в Белгородской области за минувшие сутки ВСУ обстреляли 38 населенных пунктов 27 снарядами и 111 беспилотниками. Отмечается, что из них 51 дрон был сбит.

По словам чиновника, были повреждены шесть частных домовладений, коммерческий объект, три объекта связи, склад, два предприятия и восемь транспортных средств.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что с 2022 года в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли более 320 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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