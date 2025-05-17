Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году
Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году, напомнив, что поводом для этого стала 300-летняя годовщина Переяславской рады. Об этом он заявил в программе «Рассказы из русской истории» в эфире телеканала «Соловьев.Live».
Политик рассказал, что в тот момент государственный и партийный деятель Никита Хрущев нуждался в поддержке, в особенности украинских начальников. По словам Мединского, в передаче Крыма была заинтересована группа лиц. Он также напомнил, что в декабре 1953 года был расстрелян советский государственный и партийный деятель Лаврентий Берия.
«Причина — голоса, личная власть. Все это объяснялось, что вода идет с Украины, исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья», - сказал Мединский.
Он отметил, что такое перераспределение территорий было разрешено внутри страны, но в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.
Ранее Владимир Мединский подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле российская делегация была настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине, передают «Известия».
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