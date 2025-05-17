Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году

Путин пригласил всех лидеров стран Лиги арабских государств на первый российско-арабский саммит

Пятилетний ребенок получил ранения из-за атаки украинского дрона в Курской области

Тарифы ЖКХ в этом году будут проиндексированы в среднем на 11,9%

В Москве Музей Победы на Поклонной горе подготовил программу к Международному дню музеев

С понедельника в Центральной России начнется новое похолодание, но заморозков уже не будет