СМИ: Экс-главу ФБР вызвали на допрос из-за поста с якобы угрозой Трампу

В США бывшего главу ФБР Джеймса Коми вызвали на допрос после того, как он опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с якобы угрозой американскому президенту. Об этом сообщает телеканал «Fox News».

По данным источника, экс-чиновник встретился с представителями Секретной службы в Вашингтоне для беседы по поводу публикации «8647». Отмечается, что в настоящий момент расследованием занимается Секретная служба, однако ФБР и министерство юстиции могут сыграть большую роль в будущем этого дела.

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Накануне Коми опубликовал на своей странице фотографию с ракушками, из которых он выложил число «8647». В США сленговое значение «86» появилось сто лет назад в ресторанном бизнесе и означает отсутствие позиции в меню. По другой версии, эти цифры отражали стандартный размер могилы и указывали на призыв к убийству. При этом число «47», по мнению правоохранителей, может означать порядковый номер действующего американского лидера. Дональд Трамп является 47-м президентом США.

Его сын Дональд Трамп-младший отреагировал на публикацию Коми, прикрепив скриншот, и заявил, что экс-чиновник призывает к убийству его отца. Сам бывший глава ФБР объяснил, что просто сфотографировал ракушки на пляже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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