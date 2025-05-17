СМИ: Экс-главу ФБР вызвали на допрос из-за поста с якобы угрозой Трампу

В США бывшего главу ФБР Джеймса Коми вызвали на допрос после того, как он опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с якобы угрозой американскому президенту. Об этом сообщает телеканал «Fox News».

По данным источника, экс-чиновник встретился с представителями Секретной службы в Вашингтоне для беседы по поводу публикации «8647». Отмечается, что в настоящий момент расследованием занимается Секретная служба, однако ФБР и министерство юстиции могут сыграть большую роль в будущем этого дела.