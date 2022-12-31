Рогозин прокомментировал высказывание главы МО Украины к россиянам обещанием «брать Киев»
Бывший глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин ответил на обращение главы Минобороны Украины Алексея Резникова к россиянам, в котором пообещал «брать Киев».
В своем Telegram-канале Рогозин назвал заявление Резникова «наглым» и «вызывающим».
«В конце своего выступления Резников совершает ошибку. Ненависть к русским и России, переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. В этом усматриваю явную недооценку наших соотечественников», — написал политик.
Рогозин отметил, что «безнаказанные обстрелы Донецка», «отсутствие продвижения» российской армии в зоне СВО, «еще ожидаемое, но не состоявшееся насыщение фронта современным оружием и боеприпасами» — все это «создает иллюзию» у властей Украины о возможности делать «подобные заявления». Рогозин также подчеркнул, что эту «справедливую войну» нужно заканчивать.
«Победой заканчивать. И она закончится нашей победой, здесь также иллюзий быть не должно. А что касается Киева, где сидят все эти Резниковы, его будем брать», — подчеркнул Рогозин.
Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о важности возвращения Киева. Интервью с ним размещено в Telegram-канале журналиста ВГТРК Андрея Руденко. Политик заметил, что оставлять Украину в ее нынешнем состоянии недопустимо. Рогозин подчеркнул, что для него столица Украины не чужой город и что он понимает необходимость вхождения Киева в состав России, видя, какая «бесовщина» происходит в городе.
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