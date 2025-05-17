Путин упростил получение гражданства России для Абхазии и Южной Осетии
Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить российский паспорт в упрощённом порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, для таким претендентов на гражданство отменено требование по постоянному проживанию в России в течение пяти лет после получения ВНЖ.
Также указ исключает требования по знанию русского языка и истории РФ.
Ранее уроженец одной из стран Центральной Азии был лишён гражданства РФ из-за произошедшего в Липецке конфликта на межнациональной почве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru