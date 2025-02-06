По данным издания, также USAID платило знаменитостям за осуждение специальной военной операции. Дороже всего обошелся визит в Киев актрисы Анджелины Джоли — 20 млн долларов. На втором месте идет актер Орландо Блум - 8 млн долларов. За ним следует Шон Пенн, который встретился с президентом Владимиром Зеленским за 5 млн долларов. Бен Стиллер получил 4 млн, а Жан Клод Ван Дамм — 1,5 млн долларов.

Ранее стало известно, что Украина получила 31 миллиард долларов от USAID при Байдене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

