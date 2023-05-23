Рогов: Киев использует Запорожскую АЭС для шантажа
Украина использует Запорожскую атомную электростанцию для шантажа. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, из-за шантажа со стороны Киева невозможно эксплуатировать АЭС с точки зрения выработки электроэнергии.
«Они открыто заявляют, что начнут обстреливать атомную станцию, ставя весь мир на грань ядерной катастрофы, лишь бы не допустить ее перезапуск», — цитирует Рогова РИА Новости.
Глава пророссийского движения указал, что приоритетная задача сейчас — сохранить станцию в максимальной безопасности. Перезапуск АЭС возможен после того, как будут отодвинуты ВСУ и линия фронта.
Накануне подача электричества на ЗАЭС была прекращена, станцию перевели на работу с помощью дизельных генераторов, напоминает РИА ФАН. Днем 22 мая внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили, отмечает телеканал «360».
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