«Обстрелы и диверсии»: Запорожская АЭС продержится на дизельных генераторах максимум неделю
Владимир Кузнецов заявил в эфире НСН, что дизель – это всегда капризная вещь, а особенно в нынешних условиях, когда Украина продолжает обстреливать баки с топливом.
Запорожская АЭС может с большой натяжкой работать на дизельных генераторах максимум неделю, заявил эксперт по радиационной безопасности Владимир Кузнецов в беседе с НСН.
Накануне Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельные генераторы из-за отключения Днепровской линии электропередачи. Кузнецов объяснил, в чем сложность такой схемы работы.
«Работа от аварийных дизель-генераторов – проектный режим, но до бесконечности станция работать на дизелях не может. Это максимум неделя, с большой натяжкой. В любой момент может измениться ситуация, дизель – это крайне капризная вещь. Когда я работал на Чернобыльской АЭС, были режимы, когда использовались аварийные дизель-генераторы. Допустим, из шести-семи дизелей включалось два, иногда три», - рассказал он.
При этом, по его словам, Россия не допустит полного отсутствия электроснабжения станции, несмотря на постоянные диверсии и обстрелы с украинской стороны.
«Нужен запас дизельного топлива, эти баки постоянно обстреливаются украинской стороной, постоянные диверсии. Там предусматривается резервирование, никто не будет допускать такой ситуации, когда станция лишится вообще электроснабжения. Начиная с 14 марта прошлого года, станция находится под юрисдикцией России, уже год ситуация такая, какая она есть. Никак не решены вопросы, связанные с электроснабжением станции с тех территорий, которые освобождены Россией. Остаются линии связи между станцией и территорией Зеленского. Обещали вопрос этот решить за два-три месяца. То ли сил не хватает, то ли средств», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской атомной электростанции. По его словам, работников АЭС пытаются запугать, публикуя в Сети их личные данные и угрожая расправой, передает «Радиоточка НСН».
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