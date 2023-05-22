«Обстрелы и диверсии»: Запорожская АЭС продержится на дизельных генераторах максимум неделю

Запорожская АЭС может с большой натяжкой работать на дизельных генераторах максимум неделю, заявил эксперт по радиационной безопасности Владимир Кузнецов в беседе с НСН.

Накануне Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельные генераторы из-за отключения Днепровской линии электропередачи. Кузнецов объяснил, в чем сложность такой схемы работы.