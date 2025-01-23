Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять раз

Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам, которые обучаются очно, в десять раз, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

Так, предлагается полностью изменить схему расчета выплат. Сейчас студентки могу рассчитывать лишь на 9-23 тысячи рублей в месяц при декрете, так как эта сумма зависит от средней стипендии. Теперь планируется довести эти выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

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Таким образом, минимальная сумма для молодых мам в таком случае составит почти 75 тысяч рублей (Липецкая и Тамбовская области), а на Чукотке выплаты будут максимальными по стране – больше 235 тысяч рублей.

Группа депутатов Госдумы также намерена внести на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Инициатива тоже редполагает установку минимального размера пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что Госдума может в феврале рассмотреть проект о продлении материнского капитала до 2030 года. Сейчас программа маткапитала действует до начала 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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