Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять раз

Таким образом, минимальная сумма для молодых мам в таком случае составит почти 75 тысяч рублей (Липецкая и Тамбовская области), а на Чукотке выплаты будут максимальными по стране – больше 235 тысяч рублей.

Группа депутатов Госдумы также намерена внести на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Инициатива тоже редполагает установку минимального размера пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что Госдума может в феврале рассмотреть проект о продлении материнского капитала до 2030 года. Сейчас программа маткапитала действует до начала 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».

