Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять раз
Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам, которые обучаются очно, в десять раз, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.
Так, предлагается полностью изменить схему расчета выплат. Сейчас студентки могу рассчитывать лишь на 9-23 тысячи рублей в месяц при декрете, так как эта сумма зависит от средней стипендии. Теперь планируется довести эти выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Таким образом, минимальная сумма для молодых мам в таком случае составит почти 75 тысяч рублей (Липецкая и Тамбовская области), а на Чукотке выплаты будут максимальными по стране – больше 235 тысяч рублей.
Группа депутатов Госдумы также намерена внести на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Инициатива тоже редполагает установку минимального размера пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума.
Ранее сообщалось, что Госдума может в феврале рассмотреть проект о продлении материнского капитала до 2030 года. Сейчас программа маткапитала действует до начала 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru