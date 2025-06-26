Родителям предложили «выбивать» продленку для школьников через муниципалитеты

Острая нехватка учителей и колоссальные нагрузки на них - основные причины, по которым в школах сегодня не хватает мест для детей в группы продленного дня, или их нет совсем, заявил НСН Дмитрий Казаков.

Причина отсутствия продленок в школах или нормального количества мест в них – это дефицит учителей, которые часто совмещают группы продленного для с основной нагрузкой. Об этом в беседе с НСН рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

В России наблюдаются серьезные сложности с доступностью и качеством групп продленного дня, следует из данных мониторинга «Народного фронта». Так, 60% родителей сообщили, что таких групп либо вообще нет, либо они стоят слишком дорого. В опросе поучаствовали почти 42,7 тысячи респондентов с детьми из 89 субъектов России. Казаков подтвердил, что проблема действительно есть.

Учитель рассказал, как сдать ЕГЭ на 100 баллов без репетиторов

«По ценам все по-разному. Точно не знаю, есть ли какой-то документ, который регламентирует это по московскому региону или на федеральном уровне. Такая проблема действительно есть, так как к нам в том числе обращаются педагоги, которые работают в группе продленного дня. Причина банальная – это дефицит кадров. То есть, очень невысокая заработная плата у учителей, которые ведут эти часы. Часто это педагоги, которые занимаются этим по внутреннему совмещению. Часто они не хотят это делать, но их в том числе заставляют. Конечно же, у педагога, который целый день вел уроки, на продленке просто не остается сил, чтобы нормально организовать образовательный процесс», - рассказал он.

При этом Казаков посоветовал родителям, чьим детям в школе не предоставляют продленку, обращаться в местные муниципалитеты и добиваться такой услуги.

Чернышенко: Нагрузка на учителей в России уменьшится

«Нужно пытаться требовать от школы, чтобы все-таки были продленки. Даже, наверное, обращаться в местный муниципалитет, выбивать эти ставки для учителей, чтобы они нормально оплачивались. Тем более сейчас, когда у нас нехватка рабочих рук, а в семейной паре одному из родителей приходится долго не работать и сидеть с детьми. С помощью этого может быть частично решен кадровый дефицит», - подытожил он.

Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова заявила НСН, что российские учителя в среднем работают на 1,3-2 ставки, так как за ставку, установленную законом, они бы получали слишком маленькую зарплату.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиДетиШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры