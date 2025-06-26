«По ценам все по-разному. Точно не знаю, есть ли какой-то документ, который регламентирует это по московскому региону или на федеральном уровне. Такая проблема действительно есть, так как к нам в том числе обращаются педагоги, которые работают в группе продленного дня. Причина банальная – это дефицит кадров. То есть, очень невысокая заработная плата у учителей, которые ведут эти часы. Часто это педагоги, которые занимаются этим по внутреннему совмещению. Часто они не хотят это делать, но их в том числе заставляют. Конечно же, у педагога, который целый день вел уроки, на продленке просто не остается сил, чтобы нормально организовать образовательный процесс», - рассказал он.

При этом Казаков посоветовал родителям, чьим детям в школе не предоставляют продленку, обращаться в местные муниципалитеты и добиваться такой услуги.