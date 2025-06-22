Чернышенко: Нагрузка на учителей в России уменьшится
В России нагрузка на учителей уменьшится естественным образом. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, Рособрнадзор и Минпросвещения РФ провели большую работу в этом направлении. Политик рассказал, что в связи с этим в системе высшего образования преподавателям необходимо будет подавать до пяти документов, а в системе среднего профессионального образования — до четырех.
Чернышенко подтвердил, что излишняя бюрократизация была серьезной проблемой для учителей в России. Однако «порядок уже наведен», добавил он.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью НСН заметил, что школьники в РФ перегружены, а некоторые учителя используют домашние задания, чтобы не объяснять темы самостоятельно, поэтому ограничение «домашки» является хорошей инициативой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru