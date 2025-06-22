Чернышенко: Нагрузка на учителей в России уменьшится

В России нагрузка на учителей уменьшится естественным образом. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, Рособрнадзор и Минпросвещения РФ провели большую работу в этом направлении. Политик рассказал, что в связи с этим в системе высшего образования преподавателям необходимо будет подавать до пяти документов, а в системе среднего профессионального образования — до четырех.