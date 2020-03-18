«Родительский комитет» рассказал об опасностях трехнедельных каникул
Глава «Национального родительского комитета» Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что родителям детей, которых отправили на трехнедельные каникулы, необходимо предоставлять больничные листы.
Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время заседания рабочей группы по вопросам организации работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
В эфире НСН председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец сообщила в чем может быть опасность трехнедельных каникул.
«Главная опасность данных каникул, то что дети будут без присмотра. Кого-то беспокоит качество образования, получаемое дистанционно, но это не самая большая беда по сравнению с тем, что согласно Семейному Кодексу РФ, дети до 14 лет считаются малолетними детьми. И по статье 225 УК РФ оставление таких детей без присмотра может квалифицироваться, как оставление в опасности, в случае если с детьми что-то произойдет. И согласно этой же статьи родители могут привлекаться к уголовной ответственности – начиная от штрафов и заканчивая обязательными исправительными работами, в плоть до тюремного заключения», - заявила она.
В связи с многочисленными обращениями от родителей, Национальный родительский комитет написал заявление на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с требованием предоставлять всем родителям детей до 14 лет больничные листы для обеспечения присмотра за детьми.
«Как показал московский опыт, добровольный карантин, как правило не срабатывает, потому что подавляющее большинство родителей отправляют детей в школу, так как им не с кем их оставить. Далеко не у всех есть бабушки и дедушки, а няню себе позволить может далеко не каждый. В связи с этим дети ходят в школу до тех пор, пока карантин не становится обязательным. И перед родителями стоит сложный выбор – потеря работы или оставление в опасности своего ребенка. В связи со сложившейся ситуацией "Национальный родительский комитет" написал заявление председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с требованием независимо от факта введения карантина в учебном учреждении или детском саду, обеспечить безопасность наших детей путём оформления больничных листов родителям и обязать работодателей России выплачивать средства по больничному листу до окончания распространения коронавируса» - заявила Волынец.
Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек. Случаи заболевания отмечены в 26 российских регионах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Социологи: Четких критериев «среднего класса» в России нет
- Эпидемиолог: Вакцину от коронавируса могут искать годами
- ФАС начала получать жалобы россиян на подорожание продуктов
- «Все не так страшно». Эксперт об отказе Китая от российской нефти
- Захарова рассказала о критической ситуации с российскими туристами в Черногории