«Родительский комитет» рассказал об опасностях трехнедельных каникул

Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время заседания рабочей группы по вопросам организации работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

В эфире НСН председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец сообщила в чем может быть опасность трехнедельных каникул.

«Главная опасность данных каникул, то что дети будут без присмотра. Кого-то беспокоит качество образования, получаемое дистанционно, но это не самая большая беда по сравнению с тем, что согласно Семейному Кодексу РФ, дети до 14 лет считаются малолетними детьми. И по статье 225 УК РФ оставление таких детей без присмотра может квалифицироваться, как оставление в опасности, в случае если с детьми что-то произойдет. И согласно этой же статьи родители могут привлекаться к уголовной ответственности – начиная от штрафов и заканчивая обязательными исправительными работами, в плоть до тюремного заключения», - заявила она.