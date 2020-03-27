«Родительский комитет» поддержал перенос сдачи экзаменов на лето в условиях пандемии

Министерство просвещения России объявило сегодня, 27 марта, о переносе начала сдачи Единого государственного экзамена на более поздний срок - 8 июня. В ведомстве уточнили, что это вынужденная мера в связи с распространением COVID-19.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН поддержала инициативу Минпросвещения, но при этом отметила, что дети вынуждены учиться летом по вине властей.

«Мы все понимаем, что это единственный возможный на сегодня вариант – перенос объективен и с этим поделать ничего нельзя. Но отмечу, что, как оказалось, наши школы совершенно не готовы к дистанционному образованию. Большая часть этого дистанционного образования сводится к тому, что учителя просто дают детям домашнее задание, которое вдвое превышает обычное. Поэтому получается, что мы с одной стороны, родителей отправили на удаленку, но плюсом они еще должны взять на себя функцию учителей, в то время, когда последние продолжают получать зарплату в полном размере. Это удваивание родительской нагрузки ничего хорошего собой не представляет.