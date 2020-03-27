«Родительский комитет» поддержал перенос сдачи экзаменов на лето в условиях пандемии
Глава Национального родительского комитета в эфире НСН отметила, что наши школы совершенно не готовы к дистанционному образованию.
Министерство просвещения России объявило сегодня, 27 марта, о переносе начала сдачи Единого государственного экзамена на более поздний срок - 8 июня. В ведомстве уточнили, что это вынужденная мера в связи с распространением COVID-19.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН поддержала инициативу Минпросвещения, но при этом отметила, что дети вынуждены учиться летом по вине властей.
«Мы все понимаем, что это единственный возможный на сегодня вариант – перенос объективен и с этим поделать ничего нельзя. Но отмечу, что, как оказалось, наши школы совершенно не готовы к дистанционному образованию. Большая часть этого дистанционного образования сводится к тому, что учителя просто дают детям домашнее задание, которое вдвое превышает обычное. Поэтому получается, что мы с одной стороны, родителей отправили на удаленку, но плюсом они еще должны взять на себя функцию учителей, в то время, когда последние продолжают получать зарплату в полном размере. Это удваивание родительской нагрузки ничего хорошего собой не представляет.
«Только часть школ справляется с дистанционным образованием в том смысле, который в это заложен»
Кроме того, не у всех детей есть возможность обучаться дистанционно, ведь это подразумевает наличие у ребенка гаджета с выходом в интернет. Государство этим детей не обеспечило, то есть система наша к этому не готова. А в Конституции прописано бесплатное школьное образование для всех. И вполне логично, что ребята будут наверстывать упущенное летом», - сказала Волынец.
При этом, она напомнила, что Национальный родительский комитет «выступает категорически против ЕГЭ в принципе и эта критическая ситуация еще раз подтверждает искусственность этого нового образования, отсутствия его объективности, как аттестационного экзамена». По ее словам, нормальный уровень образования, знаний и аттестации подразумевает, что проверку знаний у детей можно провести на любом этапе обучения, а не только, когда к ней готовятся отдельно.
«Все мы знаем, что даже владение предметом в совершенстве не дает высоких балов по ЕГЭ, если школьник специально не готовился к технологии сдачи ЕГЭ. 10 и 11 классы направлены именно на подготовку к ЕГЭ и это неправильно. Образование должно быть направлено, прежде всего, на получение глубоких, системных знаний, а не на натаскивание людей к ЕГЭ», - подчеркнула собеседница НСН.
Отметим, ранее в Госдуме предлагали перенести основной период ЕГЭ еще на более поздний срок - на август, а также сдвинуть сроки приемных кампаний в высших учебных заведениях. Там же отмечалось, что уровень дистанционной формы обучения, на которое школы перешли из-за COVID-19, не устраивает учеников и их родителей.
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