В Самарской области нашли четырех пропавших детей

В Самарской области нашли пропавших в поселке Безенчук детей. Об этом сообщили в ГУМВД России по региону.

По данным источника, с ними не случилось ничего криминального. Telegram-канал «Baza» писал, что 10-летний мальчик, а также три девочки пяти, 10 и 11 лет задержались на прогулке, а позже отправились в местный храм Пантелеимона Целителя и остались там ночевать. Отмечается, что в настоящий момент сотрудники церкви передали детей полиции.