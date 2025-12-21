В Самарской области нашли четырех пропавших детей

В Самарской области нашли пропавших в поселке Безенчук детей. Об этом сообщили в ГУМВД России по региону.

По данным источника, с ними не случилось ничего криминального. Telegram-канал «Baza» писал, что 10-летний мальчик, а также три девочки пяти, 10 и 11 лет задержались на прогулке, а позже отправились в местный храм Пантелеимона Целителя и остались там ночевать. Отмечается, что в настоящий момент сотрудники церкви передали детей полиции.

СМИ: В Красноярске пропал без вести первоклассник

До этого стало известно, что Безенчукский межрайонный следственный отдел СУСК РФ завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего), после пропажи детей.

Канал «Baza» писал, что родители пропавших сестер выпивали, из-за чего старшая девочка часто сбегала из дома. Согласно информации следователей, накануне вечером четверо детей не вернулись домой после прогулки в поселке Безенчук. Их не могли найти до утра 21 декабря.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате взрыва в Химках погиб 12-летний подросток.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Уголовное ДелоДетиСамарская Область

