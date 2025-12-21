Минобороны: За ночь ПВО сбили 3 БПЛА ВСУ
21 декабря 202510:22
Минувшей ночью 21 декабря российские силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что два дрона были сбиты над Волгоградским регионом и один — над Ростовской областью.
Ранее в МО объявили об освобождении населенного пункта Высокое в Сумской области и Светлого в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 3 БПЛА ВСУ
- Банки в РФ начали запрашивать родственную связь клиентов при переводе денег
- СМИ: Банки стали запрашивать связь получателя денег с отправителем
- При взрыве в Химках погиб подросток
- В Кремле заявили, что Путин готов провести диалог с Макроном
- Якутия побила показатель по минимальной температуре во всем мире
- Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ
- Нацразведка США: РФ не планирует контролировать всю Украину
- В Госдуме предложили выплачивать от 550 тысяч рублей многодетным на ипотеку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru