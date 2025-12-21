Минобороны: За ночь ПВО сбили 3 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 21 декабря российские силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ атаковали РФ сотнями дронов

В ведомстве уточнили, что два дрона были сбиты над Волгоградским регионом и один — над Ростовской областью.

Ранее в МО объявили об освобождении населенного пункта Высокое в Сумской области и Светлого в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
