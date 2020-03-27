В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса. Эти предложение парламентарий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат пояснил, что по оценкам экспертов, уровень дистанционного образования, которое было введено в российских школах в рамках профилактики заражения COVID-19, не устраивает учащихся и их родителей.