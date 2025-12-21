Фигуристка Костылева завершила работу с Плющенко из-за скандала с матерью

В ноябре Евгений Плющенко объявил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать юной фигуристки за то, что женщина жестоко обращалась с ребенком. Кроме того, он рассказал, что Костылева-старшая постоянно оскорбляла тренеров, спортсменов и их родителей.

Плющенко говорил, что в его распоряжении есть видео физического воздействия на Елену со стороны матери. Известно, что женщина уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Фигурист также обвинял мать спортсменки в клевете на тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Американский центр безопасности спорта принял решение пожизненно отстранить от участия в соревнованиях фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США в танцах на льду, из-за обвинений в сексуальных домогательствах.