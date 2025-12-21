Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром

Нападающий мадридского ФК «Реал» Килиан Мбаппе, повторивший клубный рекорд Криштиану Роналду, назвал португальского футболиста своим другом и кумиром, а также посвятил ему свое достижение. Об этом игрок сборной Франции заявил на своей странице в одной из соцсетей.

Мбаппе выразил признательность Роналду и рассказал, что тот помогал ему адаптироваться в команде, в которую экс-игрок французского «Пари Сен-Жермен» перешел летом 2024 года.

«Теперь я помогаю "Реалу" выигрывать матчи своими голами», - сказал нападающий мадридского клуба.