Мбаппе назвал Роналду своим другом и кумиром

Нападающий мадридского ФК «Реал» Килиан Мбаппе, повторивший клубный рекорд Криштиану Роналду, назвал португальского футболиста своим другом и кумиром, а также посвятил ему свое достижение. Об этом игрок сборной Франции заявил на своей странице в одной из соцсетей.

Мбаппе выразил признательность Роналду и рассказал, что тот помогал ему адаптироваться в команде, в которую экс-игрок французского «Пари Сен-Жермен» перешел летом 2024 года.

«Теперь я помогаю "Реалу" выигрывать матчи своими голами», - сказал нападающий мадридского клуба.

Хет-трик Мбаппе принес «Реалу» победу 5:0 над «Кайратом» в Лиге чемпионов

20 декабря, в свой 27-й день рождения, Мбаппе забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу против «Севильи» (2:0), повторив клубный рекорд Роналду по числу голов за календарный год (59), который португалец установил в 2013 году. Мбаппе отметил достижение на поле фирменным празднованием звезды сборной Португалии по футболу.

Ранее Криштиану Роналду назвал чемпионат мира 2026 года последним в своей карьере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

