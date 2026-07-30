Предоставлять школьникам льготу на проезд в течение всего года предложили в Госдуме. Депутаты указали на то, что в ряде регионах льготный тариф на транспорт для них действует только в течение учебного периода. Таким образом в период летних каникул поездки школьников становятся дороже для семьи, особенно в городах с большими расстояниями между жилыми районами. Оболонский полностью поддержал эту инициативу.

«Дети всегда есть дети, поэтому я не могу понять, почему три летних месяца могут быть нельготными. Если государство действительно хочет, чтобы у нас демография как-то улучшалась, и семьям было немного проще растить детей, то эта инициатива правильная. Сделать льготные тарифы на летний период имеет место быть, потому что летом дети восстанавливаются после учебного процесса, здоровье поправляют. Фактически это реабилитация. А некоторые продолжают учиться, ходят на факультативы, готовятся к 1 сентября, изучают какие-то книги, ездят в библиотеки, поэтому почему нет?» — поделился мнением собеседник НСН.

Он обратил внимание на то, что этим летом очень многие школьники остаются в городах, и вопрос поездок остается актуальным.

«Сейчас не то время, чтобы можно было куда-то ехать. Многие остаются в своих городах, потому что на юг сейчас не все хотят уехать в связи с последними событиями. С одной стороны, у нас экологические проблемы были, с другой стороны, мы видим, что происходит с беспилотниками. Поэтому, насколько я знаю, многие родители и дети остались в городах, никуда не уехали на лето», — отметил Оболонский.