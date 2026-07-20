В Госдуме оценила идею о зарплате для неработающих родителей

Инициатива лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о ежемесячной выплате прожиточного минимума неработающим родителям уже частично реализована в виде единого пособия. Об этом NEWS.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Текущая система предусматривает выплату от 50% до 100% прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от доходов семьи. Главным условием является отсутствие так называемого нулевого дохода. Родители должны иметь уважительную причину для неработы или трудиться хотя бы часть года.

Эксперт: Родители могут получить налоговый вычет за детский отдых

Такой подход исходит из запроса общества где работающие граждане не готовы содержать людей с пассивным образом жизни. При этом для матерей созданы привлекательные условия. За третьего и последующих детей начисляется 5,4 пенсионного коэффициента что выше показателя при среднемесячном заработке по стране.

Депутат подчеркнула что если предложение предполагает выплаты совсем не работающим людям это станет нововведением. В противном случае родители и так получают необходимые средства в рамках действующих правил.

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в беседе с НСН ранее заявил, что у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
ТЕГИ:СемьяРодителиЗарплатаГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры