В Госдуме оценила идею о зарплате для неработающих родителей
Инициатива лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о ежемесячной выплате прожиточного минимума неработающим родителям уже частично реализована в виде единого пособия. Об этом NEWS.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Текущая система предусматривает выплату от 50% до 100% прожиточного минимума на каждого ребенка в зависимости от доходов семьи. Главным условием является отсутствие так называемого нулевого дохода. Родители должны иметь уважительную причину для неработы или трудиться хотя бы часть года.
Такой подход исходит из запроса общества где работающие граждане не готовы содержать людей с пассивным образом жизни. При этом для матерей созданы привлекательные условия. За третьего и последующих детей начисляется 5,4 пенсионного коэффициента что выше показателя при среднемесячном заработке по стране.
Депутат подчеркнула что если предложение предполагает выплаты совсем не работающим людям это станет нововведением. В противном случае родители и так получают необходимые средства в рамках действующих правил.
Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в беседе с НСН ранее заявил, что у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы.
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