В Госдуме исключили запрет «Человека-паука» из-за песни Монеточки

По словам депутата, в стране нет практики изымать из проката картины из-за статуса автора саундтрека. «Это не как в СССР, что из-за одного косоглазого не выпускали в прокат всю картину», — отметила Драпеко.

Ранее сообщалось, что решение об отказе в прокате фильма может принять только Минкульт, ссылаясь на незаконные обстоятельства и юридическая судьба ленты зависит не от статуса музыканта,

Между тем кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН рассказал, как песня Монеточки смогла попасть в нового «Человека-паука».

