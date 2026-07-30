В Госдуме исключили запрет «Человека-паука» из-за песни Монеточки

Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» не будут запрещать в России из-за трека певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом в список иноагентов). Об этом NEWS.ru заявила член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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По словам депутата, в стране нет практики изымать из проката картины из-за статуса автора саундтрека. «Это не как в СССР, что из-за одного косоглазого не выпускали в прокат всю картину», — отметила Драпеко.

Ранее сообщалось, что решение об отказе в прокате фильма может принять только Минкульт, ссылаясь на незаконные обстоятельства и юридическая судьба ленты зависит не от статуса музыканта,

Между тем кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН рассказал, как песня Монеточки смогла попасть в нового «Человека-паука».

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ФОТО: ТАСС / Антон Вергун
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