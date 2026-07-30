Таксисты платят высокие комиссии и должны обеспечивать автомобили детскими креслами, поэтому им надо доплачивать за заказы от многодетных семей, рассказала НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси семей с детьми, в частности разработал соответствующие изменения в законодательство. В министерстве напомнили, что с 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Останина осторожно отнеслась к изменениям.