Эксперт назвал территории, которые ВС РФ могут освободить до конца лета

Эперт выразил надежду, что российские военные смогут освободить и Дружковку. Он отметил, что ВСУ активно сопротивляются и бросают на эти направления все силы. При этом продвижение зависит от ударов по врагу на море, суше и на западе Украины.

Дандыкин добавил, что российские военные подразделения подходят к Краматорску и Славянску, счет идет на километры, но пройти это расстояние будет непросто.

В четверг, 30 июля, в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль четыре населенных пункта в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

