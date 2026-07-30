Эксперт назвал территории, которые ВС РФ могут освободить до конца лета

Вооруженные силы России до конца лета могут освободить Доброполье, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, удары по Западной Украине также будут влиять на продвижение российских войск.

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Эперт выразил надежду, что российские военные смогут освободить и Дружковку. Он отметил, что ВСУ активно сопротивляются и бросают на эти направления все силы. При этом продвижение зависит от ударов по врагу на море, суше и на западе Украины.

Дандыкин добавил, что российские военные подразделения подходят к Краматорску и Славянску, счет идет на километры, но пройти это расстояние будет непросто.

В четверг, 30 июля, в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль четыре населенных пункта в Сумской и Харьковской областях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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