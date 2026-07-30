Пашинян пригрозил потребовать от России $2 млрд за концессию ЮКЖД
Правительство Армении готово обратиться в арбитраж по вопросу эксплуатации железных дорог, если не удастся решить его с Москвой в дружественной атмосфере, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Он подчеркнул, что Армения может потребовать у России $2 млрд в год за то, что ранее «30 лет было бесплатно». Политик не уточнил, что именно имеет в виду, но журналисты связали его слова с ситуацией вокруг концессии «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), находящейся в управлении «дочки» РЖД. Спустя время, армянский премьер подтвердил, что речь идет именно об этой железной дороге, сообщает ТАСС.
По словам Пашиняна, Ереван хочет решить вопрос в дружественной атмосфере, однако возможны ситуации, когда придется прибегнуть к де-юре решениям. В случае несогласия армянская сторона готова обратиться в арбитраж.
В феврале Пашинян уже предлагал России продать концессию на железные дороги дружественному государству, например Казахстану, ОАЭ или Катару. Позже он заявил, что не намерен обсуждать передачу концессии за спиной официальной Москвы.
Ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич в беседе с НСН ранее раскрыл риски от выхода Армении из ЕАЭС.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме исключили запрет «Человека-паука» из-за песни Монеточки
- Глава РЖД ответил на резкое заявление Пашиняна о концессии ЮКЖД
- Адвокат раскрыл, смогут ли дети Дурова претендовать на наследство в РФ
- УЕФА готова бойкотировать все турниры ФИФА из-за проекта Инфантино
- Медведев заявил, что Россия находится в важной точке завершения СВО
- Пашинян пригрозил потребовать от России $2 млрд за концессию ЮКЖД
- Российских хоккеистов не допустили до чемпионата мира 2027 года
- Новак поручил помочь бизнесу, пострадавшему при атаках на склады Wildberries
- Мизулина: В реестр террористов внесен лично Дуров, а не Telegram
- Главу совета директоров «Эфко» Кустова отправили в СИЗО