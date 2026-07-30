Пашинян пригрозил потребовать от России $2 млрд за концессию ЮКЖД

Правительство Армении готово обратиться в арбитраж по вопросу эксплуатации железных дорог, если не удастся решить его с Москвой в дружественной атмосфере, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения может потребовать у России $2 млрд в год за то, что ранее «30 лет было бесплатно». Политик не уточнил, что именно имеет в виду, но журналисты связали его слова с ситуацией вокруг концессии «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД), находящейся в управлении «дочки» РЖД. Спустя время, армянский премьер подтвердил, что речь идет именно об этой железной дороге, сообщает ТАСС.