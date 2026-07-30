Медведев заявил, что Россия находится в важной точке завершения СВО

Россия в настоящее время находится в очень важной точке завершения специальной военной операции (СВО). Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что сохранить Россию позволит только победа в СВО

Обращаясь к добровольцам «Молодой гвардии «Единой России», а также Волонтерской роты, которые отправляются в зону СВО, он указал, что такое решение принимается непросто, но подчёркивает истинную любовь к Родине.

«Уверен, что вы внесёте свою лепту в нашу победу... Берегите себя. Нужна победа, но не любой ценой», - добавил политик.

Ранее Медведев заявил, что за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Минобороны РФ заключили порядка 200 тысяч человек, в ряды добровольцев вступили ещё 16 тысяч граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

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